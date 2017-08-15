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В США поступил в продажу сборник твитов Трампа

Общество
15 августа, 20:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, августа. /ТАСС

Автор сборника Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump считает, что твиты президента позволяют раскрыть и понять особенности характера американского лидера

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Материал из 1 страницы
© Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Сборник твитов президента США Дональда Трампа с иллюстрациями карикатуриста Шеннона Уиллера поступил во вторник в продажу в США.

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В аннотации к сборнику под названием Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump отмечается следующее: "У [32-го президента США] Франклина Делано Рузвельта было радио, у [35-го президента США] Джона Кеннеди было телевидение, у Трампа есть Twitter. Карикатурист, лауреат премии Эйзнера Шеннон Уиллер разбирает [по частям] президента, изъясняющегося записями в 140 знаков".

Автор сборника считает, что твиты Трампа позволяют раскрыть и понять особенности характера 45-го президента страны, которого многие считают непредсказуемым. "Я прочел более 30 тысяч твитов Трампа. Дурные сны начали мне сниться уже на десятитысячной записи. Не стану вдаваться в подробности, но я совсем потерял вкус к пудингу и перестал смотреть британские драматические сериалы из жизни врачей", - сказал Уиллер.

"Мне хочется не только пародировать Трампа, но и понять его взгляды, то, насколько они сходятся с чаяниями его сторонников. С помощью его собственных слов я хочу показать, насколько он противоречит сам себе и заставляет читателя сомневаться в реальном состоянии дел. Поэтому я изображаю его не великаном-людоедом из сказки, а ребенком, капризным, неверно понимаемым, занятым самим собой, самодовольным, самовлюбленным и испорченным", - пояснил карикатурист.

Книга в твердом переплете стоит $9,16 и доступна для заказа на Amazon.

Трамп в Twitter

Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, однако при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям как средству информации и общения со своими сторонниками. Он ранее заявлял, что без возможности доводить с помощью соцсетей свои мысли до общественности он никогда, по его мнению, не стал бы президентом США. Многие публикуемые Трампом в Twitter сообщения часто подвергаются критике со стороны противников президента.

Трампа можно считать одним из наиболее известных пользователей Twitter. На его аккаунт, созданный в марте 2009 года, подписаны 35 млн человек, в нем опубликовано более 35 тыс. записей. Трамп неоднократно заявлял, что эта платформа позволяет ему общаться с американцами без посредников в лице бюрократов и ведущих СМИ.

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Персоны
Трамп, Дональд Рузвельт, Франклин Кеннеди, Джон Фицджеральд
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