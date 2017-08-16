Минздрав предупреждает об общемировых трудностях с вакциной от полиомиелита

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ предупредило об общемировых проблемах с инактивированной вакциной от полиомиелита. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Сегодня наблюдаются общемировые трудности с инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), которые объясняются возросшей мировой потребностью в данном препарате", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, эта потребность связана с поэтапным полным переходом на использование инактивированной вакцины к 2019 году в рамках глобального плана Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В результате искусственного дефицита объемы моновакцины, поступившей в нашу страну, снизились в 13,6 раза с 2,3 млн. доз до 169 тыс.", - уточнили в ведомстве.

Правительство РФ также дополнительно выделило на эти цели 1,2 млрд рублей.

"До конца августа Минздрав России заключит контракты на поставку 1,74 млн доз поликомпонентной вакцины, и до 15 октября 60% от этого количества будут направлены в регионы", - пояснили в министерстве здравоохранения.

Это позволит гражданам из групп риска получить бесплатный доступ к инактивированной вакцине. В Минздраве РФ также считают, что уже в 2018 году компания Нанолек "выйдет на объем производства ИПВ, позволяющий полностью покрыть потребность в вакцине и обеспечить бесперебойные поставки в регионы". "Добавим, что Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова разработана отечественная ИПВ, клинические испытания которой начнутся в ближайшее время", - добавили в пресс-службе министерства.