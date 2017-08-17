Губернатор штата Нью-Йорк выступил за переименование названных в честь конфедератов улиц

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НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что настала пора переименовать улицы, названные в честь генералов армии Конфедерации времен Гражданской войны в США. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).
По его данным, Куомо выступил за переименование двух улиц, расположенных в Бруклине. Одна из них носит имя генерала Роберта Ли (1807-1870), другая названа в честь генерала Томаса Джексона (1824-1863).
Обе они проходят через территорию базы сухопутных сил ВС США Форт-Гамильтон на юге Бруклина. В связи с этим Куомо направил письмо исполняющему обязанности министра армии США Райану Маккарти, в котором заявил о необходимости переименования улиц, отмечает AP. По словам губернатора, это особенно важно и необходимо в свете недавних столкновений в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).