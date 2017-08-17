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Губернатор штата Нью-Йорк выступил за переименование названных в честь конфедератов улиц

Общество
17 августа, 2:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, августа. /ТАСС

Речь идет о двух улицах, расположенных районе Бруклин. Одна из них носит имя генерала Роберта Ли, другая названа в честь генерала Томаса Джексона

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НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что настала пора переименовать улицы, названные в честь генералов армии Конфедерации времен Гражданской войны в США. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).

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По его данным, Куомо выступил за переименование двух улиц, расположенных в Бруклине. Одна из них носит имя генерала Роберта Ли (1807-1870), другая названа в честь генерала Томаса Джексона (1824-1863).

Обе они проходят через территорию базы сухопутных сил ВС США Форт-Гамильтон на юге Бруклина. В связи с этим Куомо направил письмо исполняющему обязанности министра армии США Райану Маккарти, в котором заявил о необходимости переименования улиц, отмечает AP. По словам губернатора, это особенно важно и необходимо в свете недавних столкновений в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

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