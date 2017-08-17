Российские военные доставили 30 т гуманитарного груза в Восточную Гуту

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ДАМАСК, 17 августа. /ТАСС/. Российские военные доставили в район зоны деэскалации Восточная Гута в Сирии около 30 тонн гуманитарного груза. Об этом заявил в четверг журналистам представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Федор Очинский.
Наши "КамАЗы" с продовольствием приехали в пригород Дамаска ранним утром и через КПП военной полиции РФ заехали на территорию, подконтрольную так называемой умеренной сирийской оппозиции. Всего шесть грузовиков с самым необходимым для местных жителей, один продовольственный пакет в одни руки.
"В каждом пакете - сахар, рис, мука и мясные консервы. В каждой машине - по пять тонн груза", - уточнил Очинский.
Спецоперацию по доставке гуманитарной помощи российские военные уже проводили в Восточной Гуте, а также в новой - третьей - зоне деэскалации между населенными пунктами Хама и Хомс. В обмен на перемирие со стороны боевиков сирийской оппозиции их семьи и родственники, а также мирные жители, живущие в подконтрольных участникам вооруженных формирований районах, смогли получить продукты и лекарства.
"У меня большая семья: пятеро братьев. С одним из них я пришел [сюда], чтобы принести домой побольше еды. Спасибо России за эту помощь, нам больше никто не помогает. То, что вы привозите - это реальная поддержка", - поблагодарил россиян юный житель Восточной Гуты Ахмед Альсахали.
Ранее в июле в Египте прошли переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых были достигнуты договоренности о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в провинции Дамаск. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.