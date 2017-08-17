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Роскомнадзор заблокировал американский неонацистский сайт The Daily Stormer

Общество
17 августа, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Ранее интернет-домен GoDaddy, на котором до этого располагался сайт, дал его создателям 24 часа, чтобы удалить ресурс

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ТАСС, 17 августа. Регистратор доменных имен по требованию Роскомнадзора прекратил делегирование доменного имени американского неонацистского сайта The Daily Stormer в российской доменной зоне. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

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© AP Photo/Steve Helber

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"Сайт The Daily Stormer пропагандирует неонацисткую идеологию, возбуждает расовую, национальную и иные виды социальной розни. В связи с этим Роскомнадзор обратился к регистратору доменных имен Ru-Center с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о прекращении делегирования доменного имени указанного сайта в национальной доменной зоне .ru. Регистратор прекратил делегирование данного доменного имени на основании п. 5.7 Правил регистрации доменных имен в доменах .ru и .рф", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее интернет-домен GoDaddy, на котором до этого располагался сайт The Daily Stormer, дал его создателям 24 часа, чтобы удалить сайт. Такое решение было принято после публикации статьи, высмеивающей Хизер Хейер, которая погибла в субботу в ходе столкновений ультраправых и их противников в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). После этого создатели The Daily Stormer зарегистрировали сайт на домене, принадлежащем корпорации Google. Однако вскоре Google, проведя проверку сайта, сочла, что он нарушает установленные компанией правила пользования ее сервисами, и отозвала регистрацию.

В среду телеканал CNN сообщил, что The Daily Stormer был зарегистрирован на российском интернет-домене (.ru). Представитель хостинг-провайдера Ru-Center заявил каналу, что процесс регистрации происходит в автоматическом режиме. По словам представителя, если провайдер придет к выводу, что владельцы сайта нарушают закон, то будут предприняты меры в соответствии с нормативными актами в области регулирования российского сегмента интернета.

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