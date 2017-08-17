Рособрнадзор просят скорректировать расписание ЕГЭ и работу с апелляциями

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор получил около 100 замечаний и пожеланий по улучшению Единого государственного экзамена (ЕГЭ), большая часть которых касается расписания испытаний, процедуры рассмотрения апелляций и списка дополнительных материалов, разрешенных на экзамене. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

"Все поступившие предложения внимательно изучены специалистами Рособрнадзора и будут учтены нами в дальнейшей работе. Последние два года предложения граждан по корректировке ЕГЭ не носят революционный характер и касаются в основном незначительных уточнений процедуры. Это говорит о том, что система ЕГЭ устоялась, и в обществе отсутствует запрос на внесение в нее радикальных изменений", - цитирует пресс-служба слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

В ведомстве отметили, что поступили также предложения "больше ничего не менять в организации ЕГЭ, сохранив действующий порядок проведения экзаменов". "Многие позитивно отметили сокращение сроков проверки экзаменационных работ и выдачи результатов участникам ЕГЭ и высказали пожелания сохранить такой порядок в дальнейшем и еще сократить сроки", - добавили в Рособрнадзоре.

В период после завершения основного периода экзаменационной кампании (19 июня) до 11 августа обращений поступило в два раза меньше, чем в прошлом году, и в десять раз меньше, чем в 2014.