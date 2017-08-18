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ВЦИОМ: большинство россиян заявили о необходимости разумных трат на свадьбу

Общество
18 августа, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

При этом обязательными элементами торжества 59% опрошенных назвали подвенечное платье и костюм

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Большая часть россиян считает, что подходить к тратам на проведение свадебного торжества необходимо разумно.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы в пятницу на сайте организации.

"Свадебное торжество в нашей стране считается неотъемлемой частью свадьбы, однако устроить дорогой роскошный праздник считают нужным только 9% граждан (среди оценивающих свое материальное положение как хорошее/очень хорошее - 19%), тогда как 77% предлагают подходить к свадебным тратам разумно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательными элементами свадебного обряда опрошенные считают регистрацию в ЗАГСе (75%), родных и друзей (61%) и праздничные наряды жениха и невесты: подвенечное платье и костюм (59%).

Также, россияне назвали лето и осень лучшими периодами для проведения свадеб. Об этом говорят 51% и 45% респондентов соответственно.

Весенние и зимние месяцы пользуются куда меньшей популярностью (13% и 5%). Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9-10 августа 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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