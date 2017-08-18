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Голодец: строительство онкоцентра в Калининграде включено в федеральный бюджет

Общество
18 августа, 20:12 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 18, августа. /ТАСС

В новом центре будет располагаться современная поликлиника, стационар на 200 коек, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии

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КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Финансирование онкологического центра в Калининграде включено в федеральный бюджет на 2018-2019 годы. Об этом сообщила в пятницу журналистам в Калининграде вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.

"Мы сегодня обсуждали тему строительства нового онкологического центра, мне хочется порадовать всех калининградцев - этот вопрос сейчас находится на стадии, когда он включен в бюджет Российской Федерации. Мы будем строить онкологический центр", - сказала она, уточнив, что строительство включено в бюджет 2018-2019 годов.

Как отметил врио губернатора области Антона Алиханов, общая стоимость строительства онкоцентра "примерно 4,5 млрд рублей". Его строительство будет вестись в рамках софинансирования федерального и регионального бюджетов в соотношении 77% на 23%. Он отметил, что строительство центра получило поддержку президента РФ.

Как сообщалось ранее, в новом центре будет располагаться современная поликлиника, стационар на 200 коек, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.

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