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Эксперт: защитить бездомных животных можно только объединив усилия государства и общества

Общество
19 августа, 3:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Мария Сотскова

По мнению президента Центра защиты прав животных "Вита" Ирины Новожиловой, ответственность за бесконтрольное размножение животных лежит на самих горожанах и профессиональных заводчиках

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. Проблему с бездомными животными можно решить только объединив усилия государства и общества. Такое мнение высказала ТАСС президент Центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова в преддверии отмечаемого в субботу Всемирного дня защиты бездомных животных.

"Проблема с бездомными животными комплексная. Ее можно решить только объединив усилия государства и общества", - сказала Новожилова.

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"Сейчас, по оценкам Института проблем экологии и эволюции им. Северцова [РАН], в одной только Москве обитает 26 тыс. бездомных собак, а численность кошек подсчитать просто невозможно. Количество животных существенно не меняется, эта цифра максимальная для Москвы, больше город просто не может принять", - подчеркнула она.

По мнению Новожиловой, ответственность за бесконтрольное размножение животных лежит на самих горожанах, не стерилизующих своих питомцев, а также на профессиональных заводчиках. Последние, следя за чистотой породы, зачастую распродают бракованных животных в огромных количествах по невысокой цене, а тех, которых не удалось продать, выбрасывают возле свалок и строек, пояснила эксперт. "Пара разнополых кошек способна всего за шесть лет произвести 420 тыс. потомков, а пара собак - 67 тыс., при условии 100% выживаемости потомства. Это не наши подсчеты, а данные Всемирного общества защиты животных", - отметила она.

Мы в ответе за тех, кого приручили

"В Англии уже много лет действует система налогообложения хозяев нестерилизованных животных. Простой хозяин платит не так много, а вот на профессиональных заводчиках лежит существенное налоговое бремя", - рассказала собеседница агентства, приведя в пример опыт английских коллег.

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Введение такой принудительной ответственности практически решило проблему бездомных животных в крупных городах Великобритании. В целом, во многих странах Европы действуют жесткие законы, регулирующие содержание животных в доме. И собаки, и кошки имеют татуировки и чипы или идентификации, большая часть дворняг также стерилизована и обитает в приютах, добавила Новожилова.

В России же, по ее словам, люди редко берут собак и кошек из приютов. Большинство гонится за престижностью, за модой на те или иные породы животных, веяния которой зачастую меняются быстрее, чем животные успевают состариться. "Далеко не все относятся к животным сострадательно, для многих людей они предметы интерьера, игрушки. Собак, кошек, крокодилов и даже тигров выбрасывают на улицу как только они выходят из моды, надоедают или мешают сделать ремонт, переехать, животных просто выбрасывают", - подчеркнула зоозащитница.

Бездомные животные, продолжила она, страдают не только от голода и болезней, большую опасность на улице для них зачастую представляют люди. В последнее время все чаще жестокость по отношению к животным проявляют дети и подростки, которые делают это больше для развлечения. "Догхантеры, возомнившие себя санитарами городов, зачастую остаются безнаказанными из-за несовершенного законодательства. У нас в принципе очень сложно привлечь человека за жестокое обращение с животными", - констатировала Новожилова.

Законы против жестокого обращения с животными

Причины такого поведения людей изучают специалисты, в то время, как по закону садистов привлечь к ответственности практически невозможно. "Необходимо проработать законы, которые будут жестко и понятно регулировать обращение с животными, а людям надо научиться вести себя ответственнее и этичнее", - заключила президент Центра защиты прав животных "Вита".

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