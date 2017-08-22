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Ватикан намерен развивать сотрудничество с РФ в гуманитарных областях

Общество
22 августа, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Кардинал Пьетро Паролин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметил, что Ватикан рассчитывает на сотрудничество в области науки, медицины и культуры

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ватикан рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией в области науки, медицины и культуры. Об этом во вторник заявил госсекретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы выражаем удовлетворение развитием сотрудничества с Россией, включая контакты между высокими представителями обеих сторон в области культуры, науки и медицины, - сказал Паролин. - Мы подтверждаем свое желание развивать эти контакты в будущем во всех упомянутых областях".

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Темы
Визит госсекретаря Ватикана в Россию
Персоны
Паролин, Пьетро Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Ватикан
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