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Пучков прибыл в Волгоград для проверки мер по ликвидации пожаров

Общество
25 августа, 12:53 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 25, августа. /ТАСС

Глава МЧС России и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров планируют встретиться с жителями наиболее пострадавших поселков

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ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Волгоград, где проверит, какие меры принимаются для ликвидации очагов возгораний на территории области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Глава МЧС России в пятницу прибыл в Волгоградскую область для проверки и контроля принимаемых мер по ликвидации пожаров", - сказали в министерстве.

Министр и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на вертолете совершат облет населенных пунктов Иловлинского и Среднеахтубинского муниципальных районов, которые пострадали в результате природных пожаров, и планируют встретиться с жителями наиболее пострадавших поселков.

Кроме того, состоится выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии, будут заслушаны доклады местных властей о тех мерах, которые были приняты для ликвидации пожаров, а также какая работа ведется по оказанию помощи и поддержки пострадавшим жителям.

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Волгоград из Киргизии, где принимал участие в совещании руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов ШОС.

23 августа из-за сложной лесопожарной обстановки в Волгоградской области, 30-градусной жары и сильных порывов ветра произошло резкое увеличение очагов природных пожаров, была угроза перехода огня на 21 муниципальное образование, в которых проживают более 580 тысяч человек. Пожарные отстояли от огня 40 населенных пунктов, спасены более 12 тысяч человек. Пожарами повреждены более 150 строений, 18 жилых домов.

Сейчас ситуация стабилизирована. Все очаги пожаров локализованы или ликвидированы.

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