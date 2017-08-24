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В Волгоградской области для мониторинга пожаров задействовали квадрокоптеры МВД

Происшествия
24 августа, 14:30 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 24, августа. /ТАСС

Полицейские также выясняют причины возникновения природных пожаров и устанавливают возможных виновников

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ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Полиция задействовала квадрокоптеры и вертолет для мониторинга пожаров в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба управления МВД по региону.

"В Ольховском, Иловлинском, Михайловском, Среднеахтубинском районах и в [городе] Волжском полицейские проводят осмотры мест происшествий <...> Над пораженными пожарами местностями проводятся облеты с использованием квадрокоптеров с целью установления очагов возгораний. В Иловлинском районе в составе рабочей группы осуществляется вертолетный облет территории", - говорится в сообщении ведомства.

Также сотрудники полиции выясняют причины возникновения природных пожаров и устанавливают возможных виновников.

В результате одного из пожаров погибла пожилая пара. Следственные комитет в этой связи возбудил уголовное дело о халатности местных чиновников.

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