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Прокуратура проверит действия чиновников во время пожаров в Волгоградской области

Происшествия
24 августа, 13:51 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 24, августа. /ТАСС

Полиция, в свою очередь, выясняет причины возникновения пожаров и ищет возможных виновников

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ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Прокуратура Волгоградской области проверит работу местных чиновников во время природных пожаров на этой неделе, в результате которых погибла пожилая пара, и было уничтожено порядка 150 домов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Проводятся проверки в тех районах, где есть пожары, районные прокуроры в обязательном порядке выезжают на места. В целом прокуратура области держит ситуацию на контроле, постоянно мониторит. Мы смотрим, в том числе, насколько эффективно соблюдалась пожарная безопасность, как действовали местные органы власти и ответственные лица", - пояснили в прокуратура.

Полиция, в свою очередь, выясняет причины возникновения пожаров и ищет возможных виновников. По данным пресс-службы регионального управления МВД, на территориях, где ранее были зафиксированы пожары, работают сотрудники пожарно-технических лабораторий, эксперты-криминалисты и следственно-оперативные группы.

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