В Волгоградской области из-за природных пожаров эвакуирован детский лагерь

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ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Власти эвакуировали загородный детский лагерь отдыха "Лазурный" в Иловлинском районе Волгоградской области из-за того, что в окрестностях учреждения зарегистрированы очаги природных пожаров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.
"287 детей и 27 сотрудников детского лагеря "Лазурный", расположенного в Иловлинском районе, эвакуированы в пункты временного размещения, оборудованные на территории этого района. Эвакуация проведена из-за природных пожаров, несколько таких очагов сейчас зарегистрировано в этом районе", - сказал представитель администрации.
Он отметил, что на территории области сейчас работают 33 детских лагеря отдыха. "Не исключено, что лагерь "Лазурный" не единственный, которому предстоит эвакуация из- за высокой пожароопасности. Местные власти готовят на этот случай пункты временного размещения, организуют горячее питание, медицинский контроль", - сказал собеседник агентства.
Ранее в среду в Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной пожароопасной обстановкой. Самая непростая ситуация, по данным областных властей, в Волгограде, Среднеахтубинском, Иловлинском, Камышинском, Ольховском и Даниловском районах.