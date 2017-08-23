В Волгоградской области ликвидированы два крупных степных пожара

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ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Два крупных степных пожара ликвидированы в среду в Михайловском районе Волгоградской области, сообщил ТАСС и. о. руководителя пресс-службы областного главка МЧС Дмитрий Доценков.
"В 11.25 мск оба степных пожара ликвидированы. Вблизи хутора Курин потушено возгорание на площади 600 га, вблизи хутора Моховской - 400 га сухой растительности и 30 га леса",- уточнил Доценков.
По его словам, на месте ЧП остается вся группировка сил и средств МЧС (около 400 человек и более 100 единиц техники) для проливки отдельно тлеющих очагов. Для тушения пожаров был привлечен один из двух прибывших в среду утром из Ростова самолетов Бе-200 МЧС.
Информация о возгорании сухой растительности вблизи населенных пунктов Михайловского района поступила во вторник днем. Общая площадь пожара составляла на тот момент 25 га. Ранее пожарные ликвидировали угрозу распространения огня на хуторы Курин и Моховской, готовившиеся к эвакуации жители хутора Моховского вернулись в свои дома. В Моховском огнем повреждены три нежилых строения.
По данным МЧС, распространению природных пожаров в регионе способствует жаркая и ветреная погода. Сейчас на большинстве территории Волгоградской области температура воздуха составляет 27-32 градуса, порывы ветра местами достигают 10-15 м/с.