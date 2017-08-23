Авиацию МЧС из Ростова могут привлечь для тушения степных пожаров под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Два самолета и вертолет Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС находятся в готовности к вылету из Ростова-на-Дону для тушения степных пожаров под Волгоградом. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Доценков.

"В случае ухудшения обстановки, связанной с природными возгораниями, в готовности к вылету в Волгоград из Ростова-на-Дону находятся два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8 ЮРЦ МЧС России",- сказал он.

Минувшей ночью в Волгоград из Москвы прилетели самолет МЧС России Ил-76 и вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством. Ил-76 в ближайшее время вылетит в Михайловский район для сброса воды на степной пожар вблизи хутора Моховской, Ми-8 - в Ольховский и Иловлинский районы.

"Решающее направление тушения пожара в Михайловском районе определено на защиту населенных пунктов. Всего к тушению пожаров на территории городского округа города Михайловки привлечено 405 человек личного состава, 121 единица техники, в том числе от МЧС 100 человек личного состава, 23 единицы техники",- отметили в пресс-службе главка.

Информация о возгорании сухой растительности вблизи населенных пунктов Михайловского района поступила во вторник днем. Общая площадь пожара составляла на тот момент 25 га. Ранее пожарные ликвидировали угрозу распространения огня на хутора Курин и Моховской, готовившиеся к эвакуации жители хутора Моховского вернулись в свои дома. В Моховском огнем повреждены три нежилых строения.

По данным МЧС, распространению природных пожаров в регионе способствует жаркая и ветреная погода. В настоящее время на большинстве территории Волгоградской области температура воздуха составляет 27-32 градуса, порывы ветра местами достигают 10 м/с.