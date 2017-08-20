Спасатели ликвидировали природный пожар под Волгоградом, который тушили почти 30 часов

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ВОЛГОГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Крупный природный пожар в Городищенском районе Волгоградской области, который тушили почти 30 часов, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщил замначальника пресс-службы областного главка МЧС Дмитрий Доценков.
"В 16:00 мск пожар ликвидирован. По уточненным данным с воздуха, площадь пожара составляла 900 га", - сказал Доценков.
Информация о крупном возгорании сухой растительности вблизи поселка Каменный Буерак, который находится на границе Городищенского района Волгоградской области и Дзержинского района Волгограда, поступила в 11:26 мск в субботу. Была угроза распространения огня на близрасположенный поселок, в 21:10 мск субботы пожар был локализован.
В тушении пожара было задействовано более 400 человек и 70 единиц техники. Утром в воскресенье в регион прибыл вертолет Ми-8 из Ростова для проведения мониторинга пожарной обстановки, а также для сброса воды в труднодоступные места, куда был затруднен проезд пожарной техники.