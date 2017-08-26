Юбилейный фестиваль "Спасская башня" откроется в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. На Красной площади в субботу откроется X Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В ближайшие девять дней зрителей ждут выступления российских и зарубежных оркестров, конные представления и специальная детская программа, сообщили в пресс-службе смотра.

Программа фестиваля

С 26 августа по 3 сентября у стен Кремля выступят коллективы из России, Китая, Индии и десятка других стран, включая Турцию, Армению и Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Европейский континент представят музыканты из Австрии, Италии и Швейцарии, также можно будет увидеть их коллег из Египта и Чили.

По традиции, фестиваль будет включать специальную программу "Спасская башня детям" с конкурсом детских и молодежных духовых оркестров, в котором примут участие коллективы из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а также Сызрани, Донецка, Луганска и Израиля. Для юных музыкантов пройдут мастер-классы, тематические спортивные и музыкальные мероприятия. В завершающий день фестиваля свое мастерство продемонстрируют молодежные почетные караулы из разных регионов России.

В дневную программу также войдут выступления команды Росгосцирка, Кремлевской школы верховой езды, Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и чилийского конного коллектива Escuadra Ecuestre de Palmas de Peaflor.

В Москву прибыла "талисман фестиваля", французская певица Мирей Матье. Она уже в девятый раз выступит на "Спасской башне".

Память о Халилове

Организаторы и участники фестиваля намерены почтить память его первого и единственного музыкального руководителя - дирижера и композитора генерал-лейтенанта Валерия Халилова, трагически погибшего в авиакатастрофе в небе над Сочи 25 декабря 2016 года.

По словам коменданта Московского Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова, Халилов будет "незримо присутствовать" на протяжении всего фестиваля, однако устроители смотра не станут "уходить в минор".

Об открытии каждого выступления будут возвещать фанфары и пролог, мелодию для которого написал Халилов. Ее исполнят воспитанники Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Под его же марш участники фестиваля будут собираться на финальное исполнение попурри.

Также в память о музыканте итальянский Оркестр корпуса карабинеров исполнит сочинение "Кремль".

Специальная программа на вокзалах и в парках

В первый день смотра оркестры-участники традиционно исполнят музыкальные произведения на железнодорожных вокзалах Москвы - Казанском, Ленинградском, Ярославском, Павелецком и Белорусском.

В рамках фестиваля "Юбилей Москвы" 2 сентября музыкантов можно будет встретить в 12 столичных парках.

"Спасская башня"

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" впервые прошел осенью 2007 года. В программу смотра входят военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. За десятилетнюю историю мероприятия более 150 коллективов из 50 стран мира стали его участниками.