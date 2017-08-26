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Смена для молодых журналистов открылась на форуме "Таврида" в Крыму

Общество
26 августа, 21:16 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 26, августа. /ТАСС

В работе смены принимают участие более 300 человек из всех регионов страны

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Смена для молодых журналистов, которую проводит Общероссийский народный фронт (ОНФ), стартовала в субботу на всероссийском молодежном форуме "Таврида" на Бакальской косе в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

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"Начала работу смена для молодых журналистов, которую проводит ОНФ. В работе смены принимают участие более 300 человек: молодые журналисты, блогеры из всех регионов страны, главные редакторы, талантливые специалисты - практики медиасферы", - отметили в пресс-службе.

Уже в ходе первого дня участники форума обсудили с представителями федеральных СМИ проблемы развития печатной прессы, телевидения, тренды социальных сетей и блогов.

Кроме того, в первый день работы смены с участниками встретился член центрального штаба и координатор проекта ОНФ "Народная оценка качества" Виктор Климов. Во время встречи участники форума обсудили, где молодым журналистам брать сюжеты о проблемах в социальных учреждениях - больницах, поликлиниках, школах и детских садах, а также поговорили о приоритетном проекте ОНФ, где каждый гражданин может поставить оценку организациям соцсферы.

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