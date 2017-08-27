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Глава Якутии выразил соболезнования в связи с прекращением поиска горняков

Общество
27 августа, 6:10 UTC+3 ТАСС ТАСС 27, августа. /ТАСС

Егор Борисов также сообщил, что семьям горняков, оставшихся в недрах рудника, будет оказана необходимая помощь

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Глава Якутии Егор Борисов

Глава Якутии Егор Борисов

© Григорий Ифтодий/пресс-служба АК "Алроса"/ТАСС

ТАСС, 27 августа. /ТАСС/. Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов выразил соболезнования родным горняков, поиски которых решено прекратить из-за опасности затопления рудника "Мир", где 4 августа произошла авария. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства республики.

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Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". Досье

"Больше трех недель продолжались аварийно-спасательные работы. Однако сегодня стало понятно, что, несмотря на все усилия, мужество и отвагу спасателей, мы все-таки потеряли восемь человек. В момент, когда тысячи кубометров воды хлынули в шахту, эти ребята находились там. Решение о прекращении поисково-спасательной операции было тяжелым, но продолжать ее дальше невозможно", - цитирует пресс-служба Егора Борисова.

Глава Якутии также сообщил, что семьям горняков, оставшихся в недрах рудника, будет оказана необходимая помощь. Также будет продолжено выяснение причин трагедии. Накануне, 26 августа, пресс-служба компании "Алроса", которой принадлежит рудник "Мир", сообщила, что продолжение поисково-спасательных работ на руднике признано невозможным, операция прекращена.

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"В чаше карьера скопилось 37,4 тыс. кубометров воды. Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ. По данным маркшейдерской службы, в солевых породах шахты образовались промоины в объеме более 100 тыс. кубометров. По расчетам геотехников, при таком количестве промоин существует риск обрушения нижнего уступа карьера и разрушения горных выработок, что делает невозможной дальнейшую работу спасателей", - сообщила пресс-служба компании.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в тот момент находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий день из рудника выбрался еще один работник, судьба восьми горняков осталась неизвестной. Поисково-спасательная операция продолжалась три недели, в операции принимали участие 320 человек.

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