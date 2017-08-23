"Алроса" трудоустроит на руднике "Интернациональный" не менее 40 горняков с "Мира"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Алроса" планирует трудоустроить на руднике "Интернациональный" не менее 40 работников с рудника "Мир". Об этом говорится в сообщении компании.

Возможности трудоустройства горняков рудника "Мир", работа которого прервана в связи с аварией, произошедшей 4 августа, обсудил президент "Алросы" Сергей Иванов с руководством "Интернационального", сообщает пресс-служба.

Глава "Алросы" также проверил условия ведения подземных работ и состояние системы водоотведения на руднике "Интернациональный".

"Вместе с исполняющим обязанности начальника рудника "Интернациональный" Денисом Черентаевым Сергей Иванов осмотрел основные производственные механизмы подземной части рудника. Особое внимание было уделено функционированию системы водоотведения, в частности дренажной-насосной станции и двух водосборников. Он также пообщался с работниками рудника по вопросам, связанным с безопасностью подземных работ", - отмечается в сообщении.

В связи с аварией "Алроса" до 1 сентября планирует провести всестороннюю оценку безопасности при ведении горных работ на всех подземных рудниках компании. Специально созданная экспертная группа должна оценить возможное воздействие водных объектов на горные выработки и меры, которые предпринимаются для недопущения прорывов воды в них из отработанных карьеров. В состав экспертной группы вошли независимые эксперты, а также главный инженер "Алросы", главный геотехник, главный гидрогеолог, начальник отдела подземных горных работ, заместитель главного маркшейдера и главный инженер института "Якутнипроалмаз".

Сейчас "Алроса" осуществляет подземную добычу алмазов на рудниках "Айхал", "Удачный" и "Интернациональный". Последний был введен в эксплуатацию в 1999 году и отрабатывает одноименное месторождение, которое характеризуется высоким содержанием алмазов в руде. Срок окончания отработки месторождения - 2033 год.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера была затоплена шахта, в которой в момент происшествия находился 151 человек. На поверхность подняты 143 горняка, поиски восьмерых пропавших продолжаются.