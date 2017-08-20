На руднике "Мир" для продолжения спасательных работ осуществят направленные взрывы

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Спасатели, работающие на руднике "Мир" в Якутской области, в котором после аварии остаются заблокированными восемь шахтеров, проведут узконаправленные взрывы для продолжения спасательных работ. Такое решение было принято на экстренном совещании в Мирном по дальнейшему плану операции, сообщает в воскресенье компания "Алроса".
"Объем воды в карьере 20 августа на 8:00 местного времени превысил 12,5 тыс. куб. м, одномоментный ее прорыв в шахту угрожает жизни спасателей, ведущих поисковые работы", - сообщает компания. На экстренном совещании, на котором присутствовали представители МЧС, Ростехнадзора, Сибирского отделения РАН, МВД и ФСБ было "принято решение провести ряд узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой".
"Осуществлены расчеты, позволяющие гарантировать безопасность взрывных работ для жизни находящихся под землей горняков. Ростехнадзор выдал разрешение на проведение операции", - говорится в сообщении.
После взрывов спасатели и шахтеры смогут продолжить поиски пропавших горняков на горизонте минус 210 без риска для жизни, отмечают в компании.
В "Алросе" добавили, что предпринятые в субботу и воскресенье попытки управляемого спуска воды не принесли результата. "Возникла угроза подтопления группировки насосных агрегатов на горизонте минус 210, а также выхода из строя систем энергоснабжения, вентиляции и освещения. В результате поисково-спасательная работа в шахте станет невозможной", - отмечается в сообщении.
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности запрещают спасателям вести работы в создавшихся условиях, указывают в компании.
Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек.
В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий день из рудника выбрался еще один работник. Судьба восьми горняков остается неизвестной.
Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат, старейшее предприятие "Алросы". До 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год, объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат. На долю рудника приходится примерно 11% годовой добычи "Алросы".