МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на руднике "Мир" в Якутии, где 4 августа произошла авария, прекращены. Об этом сообщила в субботу компания "Алроса", которой принадлежит рудник.

"Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена. По данным на 09:10 по местному времени 26 августа, в чаше карьера скопилось 37 тыс. 400 кубометров воды. Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ", - говорится в сообщении компании.

Как пояснили в "Алросе", в солевых породах шахты образовались промоины в объеме более 100 тыс. кубометров, что делает невозможной дальнейшую работу спасателей, при этом проведение взрывных работ на дне карьера запрещено. "26 августа в 11:00 по местному времени на совещании штаба рассмотрены результаты расчетов и все возможные варианты действий. В сложившихся условиях выполнение каких-либо работ, включая откачку воды и ранее совершавшиеся направленные взрывы, невозможно", - сообщили в компании.

"С тяжелым сердцем я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось. Мы глубоко потрясены произошедшим. Это трагедия для всей компании. Осознание того, что мы сделали все возможное для спасения людей, к сожалению, не может служить утешением для их родных и близких", - приводятся в сообщении слова президента компании Сергея Иванова.

Кроме того, отмечается, что, по мнению медицинских экспертов, организм человека не способен выжить в течение такого длительного срока без питьевой воды, еды, в условиях высокой влажности и затопления шахты селевыми массами с высоким содержанием сероводорода и солей.