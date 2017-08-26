Взрывные работы на руднике "Мир" в Якутии приостановлены

ТАСС, 26 августа. Взрывные работы на руднике "Мир" в Якутии, где 4 августа произошла авария, приостановлены по рекомендации гидрологов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

"Интенсивность взрывных работ на поверхности может спровоцировать обвалы стен карьера и дальнейшее увеличение его диаметра, что крайне неблагоприятно для городской инфраструктуры. По рекомендации ученых-гидрологов, взрывные работы остановлены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что направленные взрывы, которые проводились в течение последней недели и должны были обеспечить безопасное устранение воды из карьера, результатов не принесли. По словам экспертов, серьезные опасения вызывает увеличение объема промоин, которое происходит под землей из-за воздействия воды и соли. Существует опасность одномоментного обрушения большого объема воды в рудник. Решение о дальнейшем ходе работ будет принято после заключения специалистов ряда научных организаций.

"Экспертная группа института "Якутнипроалмаз" совместно с коллегами института Горного дела Уральского отделения РАН производят перерасчет фактического коэффициента запаса устойчивости нижнего уступа карьера, под которым находятся горные выработки. Расчеты будут представлены в оперативный штаб, после этого будет приниматься решение о дальнейшем ходе поисково-спасательных работ в руднике", - сообщает Сибирский региональный центр МЧС.

Напомним, 4 августа на руднике произошло затопление шахты, в которой в тот момент находился 151 человек. В результате удалось спасти 143 горняка, судьба восьми рабочих остается неизвестной.