Спасательные работы в шахте рудника "Мир" продолжатся при безопасном уровне воды в карьере

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Угроза прорыва воды на руднике "Мир", где 4 августа произошла авария, сохраняется, а спасательные работы в шахте продолжатся при безопасном уровне воды в карьере. Об этом говорится в сообщении "Алросы".

"В течении дня проводились мероприятия по организации управляемого спуска воды из карьера с помощью направленных взрывов. Всего за 24 августа в зеркало водоема на дне чаши карьера сброшено 23 заряда. Угроза одномоментного прорыва воды в рудник сохраняется", - отмечается в сообщении.

Объем воды в чаше карьера в 14:00 мск составил 25,7 тыс. куб. м. В 14:34 мск уровень воды в шахте находился на отметке -227,22 м. На горизонте -210 м готовы к запуску три насоса, способных удержать уровень воды в шахте на определенной отметке. Они будут запущены после того, как вода в шахте достигнет отметки -222 м, следует из сообщения компании.

"До тех пор, пока существует угроза неконтролируемого одномоментного прорыва большого объема воды в шахту, спасательные работы под землей запрещены", - уточняется в сообщении "Алросы".