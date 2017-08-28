Трагедия в Красноярске: власти выступают за ужесточение контроля над домами престарелых

ТАСС, 28 августа. Деятельность домов престарелых в России необходимо лицензировать, а также запретить организовывать подобные учреждения в частных домах и ужесточить над ними контроль.

К таким выводам пришли опрошенные ТАСС представители региональных властей и депутаты Госдумы после трагедии в Красноярске, где в понедельник в результате пожара в частном доме престарелых "Жемчужина" погибли три человека.

Учреждение располагалось в коттедже в частном секторе. Дом престарелых не был зарегистрирован как поставщик социальных услуг, а соседи были уверены, что в нем живет обычная семья. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский после трагедии потребовал разобраться, почему учреждение работало в частном доме.

Ужесточение законодательства

Избежать подобных трагедий в будущем можно через ужесточение законодательства, регламентирующего организацию домов престарелых и оказание подобных услуг, отметила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она пояснила, что необходимо ввести специальные лицензии, которые закрепят четкие требования к организации домов престарелых, и контролировать их работу.

"Обязательное лицензирование подобных заведении должно быть, потому что мы ведем речь о жизни человека. И хотя я знаю, что есть определенное предпринимательское сообщество, не желающее принятия таких мер, но речь идет о человеке, поэтому должно быть четко все прописано", - пояснила Мерзлякова.

Согласно закону, для того чтобы открыть в России частный дом престарелых, достаточно зарегистрировать юридическое лицо, оказывающее социальные услуги, получить лицензию на оказание медицинских услуг, для чего потребуются сотрудники с медицинским образованием, и уведомить о своей деятельности Пенсионный фонд РФ, чтобы постояльцы, за которых не платят родственники, могли получать пенсию в этом учреждении.

Согласен с тем, что необходимо вводить лицензирование и ужесточать законодательство, и депутат Госдумы от Калининградской области Алексей Силанов. "Сегодня мы лицензируем образовательный процесс, то есть даем лицензию при наличии всех условий, соответствующих для организации образовательного процесса. И в этом плане, разрешая такой вид деятельности индивидуальному предпринимателю, как присмотр и уход за пожилыми людьми, тоже должны давать разрешение контролирующих органов", - пояснил депутат.

Исполнение законов

Часть опрошенных ТАСС экспертов считает, что имеющихся законов, регулирующих работу домов престарелых, достаточно, и дополнительные меры работу социальных учреждений только усложнят. Вместо этого нужно сосредоточиться на контроле исполнения тех требований, которые уже действуют.

"Для начала необходимо добиться выполнения законов. В частности, по социальному обеспечению. Есть же определенные требования по санитарному надзору и пожарной безопасности. Если все эти нормы будут выполняться, то многие вещи сойдут сами по себе на нет", - отметил депутат Госдумы Андрей Альшевский. По его мнению, на бизнес, который предоставляет услуги по социальному обеспечению, не должны, в частности, распространяться моратории на проверки.

С этим согласна и депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб, входящая в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы. "Сегодня достаточно много воли дали предпринимательству в части защиты их требований, наложили множество мораториев. С одной стороны это ужасно, когда предпринимателю не дают работать. Все, что касается фискальных проверок, на них надо оставить мораторий длительный, плановые проверки должны проходить не чаще, чем раз в три года. Но все что касается безопасности, не должно иметь никаких мораториев", - пояснила Бессараб.

Дефицит мест

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, юрист Александр Глисков в качестве аналогии с регулированием работы домов престарелых привел лицензирование алкогольной продукции и отметил, что главная проблема кроется в нехватке мест в подобных учреждениях, а не в отсутствии процедуры контроля.

"Это как с контрафактным алкоголем - введено лицензирование, а он все равно есть, потому что существует спрос. Сейчас есть дефицит мест в государственных домах престарелых, и лицензирование приведет к тому, что те, кто работают честно, будут получать лицензию и подвергаться проверкам, а те, кто открывает дома престарелых в квартирах, подвалах, коттеджах, как нарушали нормы и правила, так и будут их нарушать", - пояснил депутат.

По мнению Глискова, решать проблему нужно разъяснительной работой. "Необходимо объяснять людям, что они рискуют жизнью и здоровьем своих родственников, отдавая их в непонятные учреждения", - добавил парламентарий.

Входа нет

Сейчас находящийся в частном доме пансионат для стариков закрыт даже для пожарных проверок. В распространенном Сибирским региональным центром МЧС заявлении отмечается, что дом престарелых "Жемчужина" у спасательного ведомства значился как частное домовладение, а данные объекты могут проверяться органами пожарного надзора только с разрешения самих собственников либо после жалоб со стороны соседей или постояльцев, которых в данном случае не поступало.

"Мы столкнулись с проблемой неучтенных объектов социального назначения. Данного объекта нет в планах проверок надзорных органов МЧС России. На объект не разработан документ предварительной планировки, планировка данного объекта нетиповая, а незнание планировки существенно увеличивает время поиска людей, чтобы помочь им", - прокомментировал ситуацию заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС Александр Еремеев.

Председатель общественного совета при министерстве социальной политики Красноярского края Тамара Мота в свою очередь объяснила ТАСС, что частные социальные учреждения, такие как дома престарелых, могут войти в специальный реестр, который ведет министерство, и получать средства из бюджета. Вступление в этот реестр влечет дополнительный контроль со стороны государства, однако, оно добровольное, и "Жемчужина" в реестр не входила.

"Фактически мы ничего не можем сказать про это учреждение, в котором произошел пожар. Дело в том, что в этот реестр они не входят, и что там происходит, мы фактически не знаем. То есть работают они законно, но это частная территория, и мы туда попасть не можем", - пояснила Мота.

Проверки в регионах

Однако первым следствием крупного пожара станут не законодательные инициативы, а череда проверок аналогичных учреждений в регионах. В Краснодраском крае их намеревается инициировать депутат Бессараб, которая в разговоре с корреспондентом ТАСС напомнила, что уголовные и административные санкции после пожаров в ночных клубах, торговых центрах и других учреждениях "достаточно серьезные".

По словам председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова, после каждой подобной трагедии в каком-либо из регионов в учреждениях Петербурга проводятся дополнительные проверки. Так будет и в этом случае.