Сгоревший пансионат в Красноярске не имел статуса поставщика соцуслуг

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КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Сгоревший пансионат "Жемчужина" в Красноярске не входил в реестр поставщиков социальных услуг. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Министерстве социальной политики Красноярского края.
"В этот реестр входят как частные, так и государственные учреждения, оказывающие социальные услуги, - сказал собеседник агентства. - Отсутствие в реестре не означает, что пансионат работал нелегально. <...> Отсутствие в этом реестре означает, что пансионат не сотрудничал с государством в этой сфере".
Возгорание в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" в Красноярске произошло в понедельник в 07:28 мск. Пожар был ликвидирован после 09:00 мск. По предварительной информации регионального управления Следственного комитета, погибли три человека. Всего в пожаре было спасено около 40 человек, семерых из них забрали родственники.
Пансионат "Жемчужина" расположен на улице Авиационной, его окружают частные жилые дома. Как сообщали очевидцы в социальных сетях, жильцы окрестных домов поливали крыши строений водой, чтобы они не загорелись. Людей из сгоревшего частного пансионата в Красноярске размещают в трех домах престарелых.