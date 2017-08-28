Людей из сгоревшего частного пансионата в Красноярске разместят в трех домах престарелых

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КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Пожилых людей, проживавших в частном пансионате "Жемчужина" в Красноярске, который сгорел в понедельник, разместят в трех государственных домах престарелых. Об этом ТАСС сообщили в министерстве социальной политики края.
"Люди, проживавшие в этом частном доме престарелых, будут размещены в трех наших учреждениях - "Солнечный", "Ветеран", "Родник", - сообщила представитель ведомства. Она не уточнила, сколько человек проживало в пансионате.
Как сообщила ТАСС председатель общественного совета при Минсоцполитики Тамара Мота, у многих пожилых людей, которые проживали в доме престарелых, есть родственники, которые оплачивают услуги пансионата.
"Это учреждение не входит в нашу систему социальных учреждений, оно частное," - сказала собеседница агентства, добавив, что по этой причине проверки социальных служб в доме престарелых затруднены.
По информации корреспондента ТАСС, который находится на месте событий, в данный момент автомобили забирают пожилых людей партиями и отвозят их в другие дома престарелых. Семерых из них забрали родственники. Всего в пожаре было спасено около 40 человек.
Как сообщалось ранее, возгорание произошло в понедельник в частном пансионате для престарелых в 11:28 местного времени (07:28 мск). Пожар был ликвидирован после 13:00 местного времени (9:00 мск). По предварительной информации регионального управления Следственного комитета, погибли три человека.
Пансионат "Жемчужина" расположен на улице Авиационной, его окружают частные жилые дома. Как сообщали очевидцы в социальных сетях, жильцы окрестных домов поливали крыши строений водой, чтобы они не загорелись.