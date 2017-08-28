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Возгорание забора предварительно стало причиной пожара в доме престарелых в Красноярске

Происшествия
28 августа, 10:40 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 28, августа. /ТАСС

По словам представителя регионального управления СК, на соседнем участке находилась баня, и ее труба вплотную примыкала к каменному забору, который был обшит деревом

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КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Пожар в частном доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске предварительно начался из-за возгорания забора. Об этом ТАСС в понедельник сообщила представитель регионального управления Следственного комитета Ольга Шаманская.

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"По предварительным данным пожар начался из-за возгорания забора", - сказала она. По ее словам, на соседнем участке находилась баня, и ее труба вплотную примыкала к каменному забору, который был обшит деревом.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло в понедельник в частном пансионате для престарелых в 11:28 местного времени (07:28 мск). Пожар был ликвидирован после 13:00 местного времени (09:00 мск). По предварительной информации регионального управления СК, погибло три человека.

В то же время источник в экстренных службах региона сообщил о четырех погибших.

Пансионат "Жемчужина" расположен на улице Авиационной, его окружают частные жилые дома.

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