Глава Ростуризма и посол Турции обсудили меры по противодействию демпингу в сфере туризма

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов и посол Турецкой Республики в РФ Хюсейн Лазип Дириоз во время рабочей встречи, которая прошла во вторник, договорились о выработке мер по противодействию демпингу в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.
"Стороны договорились о совместной выработке мер по противодействию реализации участниками рынка демпинговых схем, которые негативно отражаются на состоянии туристской отрасли и ставят под угрозу права и законные интересы потребителей", - говорится в сообщении ведомства.
"Также Олег Сафонов и Хюсейн Лазип Дириоз договорились развивать двустороннее сотрудничество в формате российско-турецкой рабочей группы по туризму в рамках Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и, в соответствии с предложением турецкой стороны, провести очередное заседание этой группы в октябре 2017 года в Анталье", - отмечается в сообщении.
Сафонов также проинформировал Дириоза, что ключевой причиной возникшей финансовой несостоятельности туроператора Ted Trave стала проводимая компанией политика жесткого демпинга и выразил послу признательность за содействие в вопросах размещения туристов Ted Travel в отелях.
24 августа на сайте Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта.