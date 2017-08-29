Запрет на заход "Крузенштерна" в финский порт не повлияет на рейс

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Отказ в разрешении российскому паруснику "Крузенштерн" на заход в финский порт Мариехамн не повлияет на продолжительность и программу учебного рейса, практику на котором проходят сейчас 120 курсантов морских учебных заведений, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, эксплуатирующей судно, Ирина Образцова.

"Отказ в разрешении на заход "Крузенштерна" в финский Мариехамн никоим образом не повлияет на начавшийся неделю назад рейс парусника, он проходит в обычном рабочем ритме", - сказала она.

Представитель БГА отметила, что капитан "Крузенштерна" получил уведомление об отказе финской стороны принять парусник в Мариехамн из российского консулата в этом городе. "Информация эта рабочая, официального отказа на этот час не имеем", - подчеркнула Образцова.

По ее словам,"решается вопрос о возможной замене Мариехамна на другой порт захода". "Хотя в принципе парусник может и не искать замену, а продолжать плавание на Балтике, выполнять программу морской практики курсантов", - сказала Образцова, заметив, что корректировки графика рейсов случаются по самым разным причинам.

"В Европе немало портов, которые будут рады видеть у себя "Крузенштерн". Там понимают, что пребывание легендарного красавца-барка престижно для города и порта, это повышает и их туристическую привлекательность. Но нельзя забывать и о том, что каждый заход судна в порт стоит немалых денег для оплаты причалов, работы буксиров, потому необходимо все просчитать и взвесить, прежде чем принять окончательное решение", - сказала представительница академии.

В настоящее время "Крузенштерн" находится в проливе Ла-Манш. 31 августа парусник совершит заход в Гавр (Франция).