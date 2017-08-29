Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Запрет на заход "Крузенштерна" в финский порт не повлияет на рейс

Общество
29 августа, 15:32 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 29, августа. /ТАСС

Как заявил судовладелец, рейс парусника проходит в обычном рабочем ритме

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Отказ в разрешении российскому паруснику "Крузенштерн" на заход в финский порт Мариехамн не повлияет на продолжительность и программу учебного рейса, практику на котором проходят сейчас 120 курсантов морских учебных заведений, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, эксплуатирующей судно, Ирина Образцова.

"Отказ в разрешении на заход "Крузенштерна" в финский Мариехамн никоим образом не повлияет на начавшийся неделю назад рейс парусника, он проходит в обычном рабочем ритме", - сказала она.

Смотрите также

СМИ: Финляндия не разрешила "Крузенштерну" посетить Аландские острова

Судовладелец "Крузенштерна" не получал официальных отказов заходить в финские порты

Капитана "Крузенштерна" уведомили об отказе заходить в финский порт

Причиной запрета захода "Крузенштерна" на Аландские острова мог быть их статус

Представитель БГА отметила, что капитан "Крузенштерна" получил уведомление об отказе финской стороны принять парусник в Мариехамн из российского консулата в этом городе. "Информация эта рабочая, официального отказа на этот час не имеем", - подчеркнула Образцова.

По ее словам,"решается вопрос о возможной замене Мариехамна на другой порт захода". "Хотя в принципе парусник может и не искать замену, а продолжать плавание на Балтике, выполнять программу морской практики курсантов", - сказала Образцова, заметив, что корректировки графика рейсов случаются по самым разным причинам.

"В Европе немало портов, которые будут рады видеть у себя "Крузенштерн". Там понимают, что пребывание легендарного красавца-барка престижно для города и порта, это повышает и их туристическую привлекательность. Но нельзя забывать и о том, что каждый заход судна в порт стоит немалых денег для оплаты причалов, работы буксиров, потому необходимо все просчитать и взвесить, прежде чем принять окончательное решение", - сказала представительница академии.

В настоящее время "Крузенштерн" находится в проливе Ла-Манш. 31 августа парусник совершит заход в Гавр (Франция).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Волкер: США не намерены присоединяться к "нормандскому формату"
2
Батурина остается самой богатой женщиной в России по версии Forbes
3
Минтруд представил законопроект о наказании за обман инвалидов и пенсионеров
4
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
5
Слуцкий: идея Украины о признании РФ страной-агрессором несостоятельна и смехотворна
6
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
7
Летняя Универсиада-2017. Таблица медалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама