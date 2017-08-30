Передача "Пока все дома" заявлена в эфирной сетке "России 1" на 10 сентября

Колобков: все выплаты легкоатлетам РФ за ЧМ-2017 будут перечислены в четвертом кварталеСпорт 30 августа, 17:00
"Саранск меня покорил": иностранные журналисты о подготовке России к ЧМ-2018Спорт 30 августа, 16:57
Федор Чудинов проведет следующий бой 3 ноября в Нижнем НовгородеСпорт 30 августа, 16:54
Евгений Малкин запустил свою линию одеждыСпорт 30 августа, 16:50
Два удара: сборная России стала четвертой на Универсиаде в ТайбэеСпорт 30 августа, 16:44
Проведший 21 сезон в клубе НХЛ "Аризона" Доан объявил о завершении карьерыСпорт 30 августа, 16:40
Полковника Захарченко подозревают еще в одном эпизоде взяткиПроисшествия 30 августа, 16:38
Пять фильмов Венецианского кинофестиваля, которые заслуживают вниманияКультура 30 августа, 16:27
Церемония закрытия летней Универсиады 2017 года прошла в ТайбэеСпорт 30 августа, 16:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Передача "Пока все дома", ранее выходившая на Первом канале, появилась в эфирной сетке вещания "Россия 1". Согласно информации, размещенной на сайте канала, первый выпуск запланирован на 10 сентября.
Вместе с тем на странице проекта отсутствует какая-либо подробная информация, в том числе о ведущем.
В пресс-службе телеканала ТАСС сообщили, что не комментируют информацию по этому поводу.
Тимур Кизяков, который был ведущим передачи с 1992 года, 15 августа заявил ТАСС, что вместе с проектом "Пока все дома" ушел с Первого канала по собственному желанию. По его словам, причиной ухода являются неприемлемые методы руководства канала. По словам ведущего, передача не почувствовала поддержки и защиты со стороны Первого канала в ситуации с видеопаспортами.