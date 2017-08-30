Передача "Пока все дома" заявлена в эфирной сетке "России 1" на 10 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Передача "Пока все дома", ранее выходившая на Первом канале, появилась в эфирной сетке вещания "Россия 1". Согласно информации, размещенной на сайте канала, первый выпуск запланирован на 10 сентября.

Вместе с тем на странице проекта отсутствует какая-либо подробная информация, в том числе о ведущем.

В пресс-службе телеканала ТАСС сообщили, что не комментируют информацию по этому поводу.

Тимур Кизяков, который был ведущим передачи с 1992 года, 15 августа заявил ТАСС, что вместе с проектом "Пока все дома" ушел с Первого канала по собственному желанию. По его словам, причиной ухода являются неприемлемые методы руководства канала. По словам ведущего, передача не почувствовала поддержки и защиты со стороны Первого канала в ситуации с видеопаспортами.