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СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы

Общество
30 августа, 17:33 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, августа. /ТАСС

Как сообщил бывший спасатель Шавьер Гурмелон, который одним из первых прибыл на место ДТП, у принцессы Уэльской был незначительный ушиб на плече, но в остальном внешне не было существенных повреждений

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На месте аварии в туннеле под мостом Альма, Париж, 31 августа 1997 года

На месте аварии в туннеле под мостом Альма, Париж, 31 августа 1997 года

© AP Photo/Jerome Delay

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Принцесса Уэльская Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы, произошедшей почти 20 лет назад в туннеле под мостом Альма в Париже. Об этом в интервью газете The Sun рассказал бывший сотрудник аварийно-спасательной службы Шавьер Гурмелон, который одним из первых прибыл на место ДТП.

"Мы были очень близко, и нам потребовалось меньше трех минут, чтобы добраться до места аварии", - вспомнил 50-летний бывший спасатель. "Она немного двигалась, и я мог видеть, что она жива. Я видел, что у нее был незначительный ушиб на правом плече, но в остальном, кроме этого, не было ничего существенного. Крови на не ней не было совсем", - сказал он.

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Гурмелон рассказал, что происходило после того, как Диану извлекли из Mercedes. "Я держал ее руку и говорил ей, чтобы она сохраняла спокойствие и не двигалась. Она сказала: "Боже мой, что произошло? Я дал ей немного кислорода, я и моя команда находились рядом с ней после того, как ее достали из машины. Это произошло очень быстро, поскольку нам не понадобилось разрезать деформированный корпус автомобиля", - отметил он.

Через некоторое время после аварии Диана перестала дышать. "Мы все обучены оказанию первой медицинской помощи, я увидел, что у нее произошла остановка сердца и она перестала дышать. Я делал ей массаж сердца и через несколько секунд она вновь задышала. Безусловно, я испытал облегчение, поскольку работая в службе оперативного реагирования, вы хотите спасать жизни, и я подумал, что это именно то, что я сделал. Честно признаться, я думал, что она будет жить. Насколько я знаю, когда Диана была в машине скорой помощи, она была жива, и я надеялся, что она будет жить. Но позже я узнал, что она умерла в больнице", - поделился воспоминаниями бывший спасатель.

"Теперь я знаю, что у нее были серьезные внутренние повреждения, но весь этот эпизод по-прежнему в моей голове. И воспоминания о той ночи, останутся со мной навсегда. Тогда я понятия не имел, что это была принцесса Диана. Я об этом узнал, когда ее укладывали в карету скорой помощи, тогда один из фельдшеров сказал мне, что это она", - добавил Гурмелон.

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Персоны
Диана (британская принцесса)
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