"Крузенштерн" исключил из плана рейса финский порт Мариехамн

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Парусник "Крузенштерн" исключил из плана рейса заход в финский порт Мариехамн в связи с информацией о запрете на его посещение со стороны финских властей.

Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель пресс-службы Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота, эксплуатирующей судно, Ирина Образцова.

"Заход [в порт Мариехамн] мы отменили и прорабатываем возможность захода в один из портов Германии", - сказала она, добавив, что официальных документов о запрете на посещение финского порта академия пока не получала и располагает только уведомлением об отказе финской стороны принять парусник в Мариехамн, которое поступило капитану судна от консульства РФ в Финляндии.

Собеседница подчеркнула, что сложившаяся ситуация никак не повлияла на график похода парусника и обучение курсантов, проходящих на нем практику. 31 августа, по ее словам, "Крузенштерн" планирует совершить заход во французский порт Гавр.