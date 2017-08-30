"Крузенштерн" исключил из плана рейса финский порт Мариехамн

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КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Парусник "Крузенштерн" исключил из плана рейса заход в финский порт Мариехамн в связи с информацией о запрете на его посещение со стороны финских властей.
Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель пресс-службы Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота, эксплуатирующей судно, Ирина Образцова.
"Заход [в порт Мариехамн] мы отменили и прорабатываем возможность захода в один из портов Германии", - сказала она, добавив, что официальных документов о запрете на посещение финского порта академия пока не получала и располагает только уведомлением об отказе финской стороны принять парусник в Мариехамн, которое поступило капитану судна от консульства РФ в Финляндии.
Собеседница подчеркнула, что сложившаяся ситуация никак не повлияла на график похода парусника и обучение курсантов, проходящих на нем практику. 31 августа, по ее словам, "Крузенштерн" планирует совершить заход во французский порт Гавр.