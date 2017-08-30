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"Крузенштерн" исключил из плана рейса финский порт Мариехамн

Общество
30 августа, 18:31 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 30, августа. /ТАСС

В Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота сообщили, что прорабатывается возможность захода в один из портов Германии

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КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Парусник "Крузенштерн" исключил из плана рейса заход в финский порт Мариехамн в связи с информацией о запрете на его посещение со стороны финских властей.

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Запрет на заход "Крузенштерна" в финский порт не повлияет на рейс

Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель пресс-службы Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота, эксплуатирующей судно, Ирина Образцова.

"Заход [в порт Мариехамн] мы отменили и прорабатываем возможность захода в один из портов Германии", - сказала она, добавив, что официальных документов о запрете на посещение финского порта академия пока не получала и располагает только уведомлением об отказе финской стороны принять парусник в Мариехамн, которое поступило капитану судна от консульства РФ в Финляндии.

Собеседница подчеркнула, что сложившаяся ситуация никак не повлияла на график похода парусника и обучение курсантов, проходящих на нем практику. 31 августа, по ее словам, "Крузенштерн" планирует совершить заход во французский порт Гавр.

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