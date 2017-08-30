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Сыновья принцессы Дианы почтили память матери в мемориальном саду

Общество
30 августа, 19:50 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Принцы Уильям и Гарри посетили так называемый Белый сад накануне годовщины гибели принцессы Дианы

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ЛОНДОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Принцы Уильям и Гарри почтили в мемориальном саду в Лондоне память своей матери принцессы Дианы, со дня гибели которой 31 августа исполнится 20 лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.

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Принцы Уильям и Гарри посетили так называемый Белый сад, расположенный неподалеку от их резиденции Кенсингтонского дворца, хозяевами которой являются Уильям и его супруга Кейт. Композиция сада состоит из 12 тыс. белых цветов - тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, а также пальм, высаженных по периметру прямоугольного пруда. "Это мероприятие позволит принцам отдать дань уважения жизни и работе их матери в преддверии 20-летия со дня ее гибели", - ранее подчеркнули в Кенсингтонском дворце.

Как стало известно, члены британской королевской семьи, в том числе королева Елизавета II, 31 августа не планируют принимать участие в каких-либо официальных мероприятиях в память о Диане. "Никаких официальных мероприятий, связанных с годовщиной гибели принцессы, завтра с участием членов королевской семьи не планируется. Королевская семья проведет этот день в частном порядке", - сказал корреспонденту ТАСС представитель Букингемского дворца.

Поклонники принцессы Дианы, несмотря на дождливую погоду в Лондоне, приносят к воротам Кенсингтонского дворца фотографии с ее изображением и цветы.

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Персоны
Елизавета II Гарри, принц Уильям (британский принц) Диана (британская принцесса)
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