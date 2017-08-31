Власти Кубани начали выплаты компенсаций семьям погибших в ДТП с автобусом

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КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края начали выплачивать компенсации семьям погибших при падении в море автобуса на Кубани жителей региона, сообщается в четверг в Twitter главы региона Вениамина Кондратьева.
"Край начинает выплаты семьям кубанцев, погибших в ДТП в Темрюкском районе. Родственникам будет выплачено по 1 млн рублей", - говорится в сообщении.
Край начинает выплаты семьям кубанцев, погибших в ДТП в Темрюкском районе. Родственникам будет выплачено по 1 млн рублей.— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 31 августа 2017 г.
ДТП произошло утром 25 августа. Возвращавшийся с вахты автобус, перевозивший рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", упал в Черное море. Погибли 19 человек, 33 человека пострадали. Возбуждены уголовные дела, арестованы водитель и предоставивший автобус предприниматель.