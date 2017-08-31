Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Кубани начали выплаты компенсаций семьям погибших в ДТП с автобусом

Общество
31 августа, 11:13 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 31, августа. /ТАСС

Родственникам будет выплачено по 1 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края начали выплачивать компенсации семьям погибших при падении в море автобуса на Кубани жителей региона, сообщается в четверг в Twitter главы региона Вениамина Кондратьева.

"Край начинает выплаты семьям кубанцев, погибших в ДТП в Темрюкском районе. Родственникам будет выплачено по 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

ДТП произошло утром 25 августа. Возвращавшийся с вахты автобус, перевозивший рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", упал в Черное море. Погибли 19 человек, 33 человека пострадали. Возбуждены уголовные дела, арестованы водитель и предоставивший автобус предприниматель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом на Кубани
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Фото
2
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в Лондоне
12
Около 22 тыс. человек в ходе "битвы" на "Томатине" израсходовали 160 тонн помидоров
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
Биография Людмилы Рюминой
3
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
4
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
5
Интриганка, танцовщица, игрок: какой была Матильда Кшесинская
6
Кобзон: Людмила Рюмина боролась за чистоту русской песни
7
СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама