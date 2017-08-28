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Источник: число погибших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае возросло до 19 человек

Происшествия
28 августа, 9:27 дата обновления: 28 августа, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

В больнице скончался один из пострадавших, состояние которого было тяжелым

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© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате падения автобуса в море в Краснодарском крае возросло до 19 человек. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах региона.

"В больнице скончался один из пострадавших. Его состояние было очень тяжелым. Врачи ничего не смогли сделать. Таким образом, общее число погибших составляет 19 человек", - сказал источник.

В краевом Минздраве сообщили, что в больницах остаются 18 пострадавших, состояние которых оценивается как стабильное. 

Утром 25 августа в Темрюкском районе Краснодарского края автобус, возвращавшийся с вахты и перевозивший рабочих подрядной организации и компании ЗАО "Таманьнефтегаз", упал в Черное море. Подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз".

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