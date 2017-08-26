Поисково-спасательные работы на месте ДТП в Краснодарском крае завершены

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Спасатели завершили работы на месте падения автобуса с пирса в море в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Поисково-спасательные работы на месте ДТП завершены", - сказал собеседник агентства.

В результате автоаварии погибли 18 человек, 33 спасены, 19 из них находятся в больницах.