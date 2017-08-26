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Водолазы обнаружили тело мужчины, пропавшего без вести при падении автобуса в море

Происшествия
26 августа, 11:41 UTC+3

Таким образом, число погибших в аварии увеличилось до 18 человек

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Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Водолазы обнаружили в субботу тело мужчины, которого считали пропавшим без вести в результате падения автобуса в море на Кубани. Об этом сообщил ТАСС представитель спасательной службы.

"Стопроцентно нашли. Сейчас поднимают", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, число погибших в аварии увеличилось до 18 человек.

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