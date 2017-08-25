Источник: число погибших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае возросло до 18 человек

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело 18-го погибшего в результате падения в море в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"На данный момент число погибших составляет 18 человек, 27 спасены", - сказал собеседник агентства.