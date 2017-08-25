Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели подняли упавший в море автобус на поверхность

Происшествия
25 августа, 10:21 дата обновления: 25 августа, 10:44 UTC+3

В пресс-службе администрации Темрюкского района ТАСС сообщили, что автобус принадлежит холдинговой компании "ОТЭКО-Портсервис"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ГУ МЧС России/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Автобус, упавший с пирса в море в Краснодарском крае, поднят на поверхность. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Смотрите также

Крупные ДТП с пассажирскими автобусами в России с 2005 года. Досье

Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий

"Автобус подняли краном на берег", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Темрюкского района ТАСС сообщили, что автобус  принадлежит холдинговой компании "ОТЭКО-Портсервис".

"25 августа в 07:50 в единую диспетчерскую службу Темрюкского района поступило сообщение о том, что в поселке Волна на территории предприятия "Таманьнефтегаз" со строящегося пирса упал в воду вахтовый автобус "ОТЭКО-Портсервис", который перевозил рабочих компании", - сказали в пресс-службе.

По информации местных властей, место, где произошло ЧП, оцеплено, проводятся спасательные работы. "На место происшествия направлены силы МЧС, медицинские работники и сотрудники отдела внутренних дел", - отметили в пресс-службе со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС Темрюкского района Александра Сорокотяги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом на Кубани
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
2
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
3
Спасатели подняли упавший в море автобус на поверхность
4
В Киеве пытались подорвать монумент с вонзенным в карту РФ мечом
5
Путин и Медведев поздравили с юбилеем актрису театра и кино Маргариту Терехову
6
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама