Спасатели подняли упавший в море автобус на поверхность

Рекультивация полигона ТБО "Кучино" начнется в марте 2018 годаОбщество 25 августа, 11:24
Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Аргентины 10 ноябряСпорт 25 августа, 11:16
Кристиан Сэндс: джаз всегда был и всегда останется современным, в этом его сутьНовости партнеров 25 августа, 11:10
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом "Эмелека" ПресиадоСпорт 25 августа, 10:59
На Урале к скоростному интернету подключат более 400 учреждений здравоохраненияНовости Урала 25 августа, 10:56
Путин и Медведев поздравили с юбилеем актрису театра и кино Маргариту ТереховуКультура 25 августа, 10:56
Чемпион "Формулы-1" Баттон планирует провести полный сезон-2018 в гонкахСпорт 25 августа, 10:50
В Бурятии снят режим ЧС в связи со стабилизацией лесопожарной обстановкиСибирь 25 августа, 10:47
Крупные ДТП с пассажирскими автобусами в России с 2005 года. ДосьеБиографии и справки 25 августа, 10:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Автобус, упавший с пирса в море в Краснодарском крае, поднят на поверхность. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.
"Автобус подняли краном на берег", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе администрации Темрюкского района ТАСС сообщили, что автобус принадлежит холдинговой компании "ОТЭКО-Портсервис".
"25 августа в 07:50 в единую диспетчерскую службу Темрюкского района поступило сообщение о том, что в поселке Волна на территории предприятия "Таманьнефтегаз" со строящегося пирса упал в воду вахтовый автобус "ОТЭКО-Портсервис", который перевозил рабочих компании", - сказали в пресс-службе.
По информации местных властей, место, где произошло ЧП, оцеплено, проводятся спасательные работы. "На место происшествия направлены силы МЧС, медицинские работники и сотрудники отдела внутренних дел", - отметили в пресс-службе со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС Темрюкского района Александра Сорокотяги.