Спасатели подняли упавший в море автобус на поверхность

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Автобус, упавший с пирса в море в Краснодарском крае, поднят на поверхность. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

"Автобус подняли краном на берег", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Темрюкского района ТАСС сообщили, что автобус принадлежит холдинговой компании "ОТЭКО-Портсервис".

"25 августа в 07:50 в единую диспетчерскую службу Темрюкского района поступило сообщение о том, что в поселке Волна на территории предприятия "Таманьнефтегаз" со строящегося пирса упал в воду вахтовый автобус "ОТЭКО-Портсервис", который перевозил рабочих компании", - сказали в пресс-службе.

По информации местных властей, место, где произошло ЧП, оцеплено, проводятся спасательные работы. "На место происшествия направлены силы МЧС, медицинские работники и сотрудники отдела внутренних дел", - отметили в пресс-службе со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС Темрюкского района Александра Сорокотяги.