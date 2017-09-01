Медведев в День знаний побывает в новой школе в Подольске

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу побывает в новой средней общеобразовательной школе № 34 в подмосковном Подольске. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, председатель правительства поздравит преподавателей и учащихся с Днем знаний и началом нового учебного года.

Школа построена по программе "Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы, 1 сентября 2017 года она примет первых учеников.

"Мы стремимся, чтобы в нашем учебном заведении были созданы все условия, чтобы дети чувствовали себя комфортно, чтобы педагогический коллектив обеспечил высокий уровень подготовки учащихся, способствовал интеллектуальному, духовному и физическому развитию ребенка", - говорится в обращении директора школы Инны Горкавой на сайте образовательной организации.

В День знаний в городском округе Подольск сядут за парты более 41 тыс. школьников, в том числе более 4,7 тыс. первоклассников, в детские сады придут около 19 тыс. малышей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа. В Подольске, в котором живут около 300 тыс. человек, насчитывается 55 муниципальных школ и 86 детских садов.

Как ранее сообщил Медведев, к 1 сентября в России откроются 76 новых школ, а до конца года - еще 94, в них сможет учиться почти 100 тыс. детей. По словам главы кабмина, в стране действуют 94 тыс. образовательных учреждений, в том числе 42 тыс. школ. Премьер заметил, что новые школы, которые открываются в самых разных регионах, уникальны и современны.