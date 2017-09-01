Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СЖР возмущен отказом властей Молдавии во въезде главреду "АиФ"

Общество
1 сентября, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Организация потребовала от молдавского правительства дать вменяемый ответ и объяснить причины произошедшего

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) возмущен действиями властей Молдавии, которые запретили въезд в страну главному редактору еженедельника "Аргументы и факты" ("АиФ") Игорю Черняку. Об этом в говорится в заявлении СЖР, размещенном в пятницу на сайте организации.

Смотрите также

Российских граждан не пустили в Молдавию из-за несоответствия условиям въезда

Кабинет Молдавии не отказался от намерения обсудить в ООН вывод российских военных

Посол Молдавии вызван в МИД РФ в связи с инициативой Кишинева о выводе миротворцев

"СЖР возмущен действиями властей Молдавии, - отметили в Союзе. - Мы требуем от молдавского правительства дать вменяемый ответ и объяснить причины произошедшего. Также СЖР настаивает на недопущении подобных ситуаций в будущем". "Журналиста не пустили на территорию страны, несмотря на то, что более 10 лет в Молдавии выходит газета "Аргументы и факты" тиражом в десятки тысяч экземпляров", - подчеркнули в СЖР.

На сайте "АиФ" в пятницу сообщается, что в аэропорту Кишинева Черняку "отказали в пересечении границы, сославшись на то, что он журналист". Никаких других объяснений не последовало. Из Кишинева его отправляют обратно в Москву.

Черняк возглавляет издание с января этого года. В 2012 году он стал лауреатом премии правительства РФ в области СМИ, а в 2014 году - премии "Человек года - 2014" по версии Русского биографического института.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что изменится для школьников и студентов в новом учебном году
Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
3
20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы
21
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде Парижа
7
Путин прибыл в Ярославль, где проведет телемост со школьниками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама