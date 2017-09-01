СЖР возмущен отказом властей Молдавии во въезде главреду "АиФ"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) возмущен действиями властей Молдавии, которые запретили въезд в страну главному редактору еженедельника "Аргументы и факты" ("АиФ") Игорю Черняку. Об этом в говорится в заявлении СЖР, размещенном в пятницу на сайте организации.

"СЖР возмущен действиями властей Молдавии, - отметили в Союзе. - Мы требуем от молдавского правительства дать вменяемый ответ и объяснить причины произошедшего. Также СЖР настаивает на недопущении подобных ситуаций в будущем". "Журналиста не пустили на территорию страны, несмотря на то, что более 10 лет в Молдавии выходит газета "Аргументы и факты" тиражом в десятки тысяч экземпляров", - подчеркнули в СЖР.

На сайте "АиФ" в пятницу сообщается, что в аэропорту Кишинева Черняку "отказали в пересечении границы, сославшись на то, что он журналист". Никаких других объяснений не последовало. Из Кишинева его отправляют обратно в Москву.

Черняк возглавляет издание с января этого года. В 2012 году он стал лауреатом премии правительства РФ в области СМИ, а в 2014 году - премии "Человек года - 2014" по версии Русского биографического института.