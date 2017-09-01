В ГИБДД назвали основные принципы новой стратегии безопасности дорожного движения

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ГИБДД России разрабатывает основные принципы новой стратегии безопасности дорожного движения в стране. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции, эта стратегия рассчитана на шесть лет, она рассматривает различные модели обеспечения безопасности на дорогах.
"В настоящее время по поручению президента страны осуществляется разработка стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на среднесрочный период. Срок ее реализации рассчитан на шесть лет, до 2023 года. Основные направления - изменение поведения участников дорожного движения, повышение защищенности детей и пешеходов, развитие работ по организации дорожного движения, совершенствование механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения, а также развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что в четверг состоялось заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, где глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил о сохранении положительной тенденции в области безопасности на дорогах в России. По его словам, в этом году число погибших сократилось более чем на 10%, также повысился уровень безопасного участия пешеходов в дорожном движении: общее число погибших пешеходов снизилось на 14,6%.
"Участники заседания правительственной комиссии сошлись во мнении, что дальнейшие шаги должны быть связаны с повышением предметности совместных действий, способностью своевременно реагировать на новые вызовы, а в идеале - упреждать их", - заключили в ГИБДД.