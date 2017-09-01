От аграриев до робототехников: систему школьной профориентации ждет "перезагрузка"

ТАСС, 1 сентября. Профориентационная работа в школах страны фактически не прекращалась с советских времен, однако, по мнению экспертов, она требует "перезагрузки": школьникам необходимо предлагать профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем, а также знакомить с теми специальностями, которые востребованы в их регионах.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила о необходимости возвращения профориентации в школы. Она также добавила, что считает полезным опыт учебных комбинатов, которые в советское время являлись основной формой организации трудового обучения и профессиональной ориентации.

Традиции с советских времен

В некоторых регионах школы сохранили советский опыт профориентации по разным направлениям. Учитель технологии Александр Пономарев в гимназии № 3 города Архангельска работает уже 16 лет, в ней создана большая мастерская, где есть верстаки и разные станки: фрезерный, токарные, муфельная печь. По его словам, что-то старое, но модифицированное, что-то помогли приобрести спонсоры, а многое ученики сделали своими руками под руководством преподавателя.

"Я "металлист", - сказал ТАСС Пономарев. - Очень нравится работать по металлу, механическая металлообработка. Но вот, например, [ученик, призер всероссийской олимпиады по технологии] Кирилл Гребенников, три раза на олимпиаду ездил, он сейчас в Петербурге учится, у него душа больше лежала к деревяшке, он сделал привод, чтобы ему работать по дереву - модернизировал токарный станок по дереву. Первое изделие он сделал в девятом классе - раздвижной стол с точеными ножками и четыреп табуретки".

Последние пять лет подряд его ученики становились призерами Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Пономарев считает, что профориентация в школе необходима. "Сейчас идет везде на верхнем уровне, что нужно профобразование, это нужно вводить и срочно. Ну, как он не умеет ничего? Хотя бы он мог в быту что-то сделать", - говорит он.

По его мнению, профориентация развивает ответственность. "Технологии - это не только труд, тут надо все знать: физика, механика, электротехника, черчение, химия. Как обработку металла показать теоретически? Пока он железяку не подержит 900 градусов в руках, в щипцах - как?" - сказал Пономарев.

Юные аграрии

В Новороссийской школе Рубцовского района Алтайского края молодых людей долгие годы во время обучения готовят на машиниста-тракториста сельхозпроизводства. По словам директора школы Светланы Свиридовой, на данный момент практически 100% хлеборобов в селе Новороссийск обучались этой специальности в местной школе.

"И летчиками хотят быть, и учителями, но есть часть ребят, которым предначертано быть хлеборобами. Нам удалось сохранить сельское направление профориентации, учебные планы часто менялись, но мы смогли подстроиться - наш опыт востребован. Мы и в рамках инновационной деятельности нашли свою нишу - создан региональная инновационная площадка по реализации агртехнологического профобразования в условиях муниципального района. Многие профучилища в свое время были закрыты, а у нас есть дистанционное обучение по этой специальности: высылаем задания, практические занятия проходят отдельно", - пояснила Свиридова.

Удалось сохранить в школе и материальную базу: 250 га земли были переданы учреждению в безвозмездное пользование - на них и происходит процесс обучения. У школы есть два комбайна - один старый МТЗ, второй - новый - школа получила по результатам краевого конкурса среди учреждений образования. Также есть два трактора - один в 1990-е перешел по наследству от советского сельхозпредприятия, при котором проходили профобучение школьники, второй - купили в лизинг в начале 2000-х, и один автомобиль ГАЗ-66.

В Тверской области губернатор Игорь Руденя в начале года предложил организовывать экскурсии школьников на сельскохозяйственные предприятия. По его мнению, это поможет молодежи в будущем сделать выбор в пользу работы в данной отрасли, развитие которой является одним из приоритетов для региональных властей.

Кроме того, в этом году региональные власти решили возродить шефство предприятий над школами. В частности, в Твери автотранспортное предприятие осуществляет шефство над школой-интернатом № 2, а хлебозавод "Волжский пекарь" над школой № 4. В дальнейшем эту практику планируется расширять.

"Нам важно не столько финансовое участие, сколько вклад шефов в развитие внеклассной жизни школ. Это экскурсии, дополнительное образование, профессиональная ориентация. Предприятия, которые работают сегодня на территории города Твери и области, могли бы нашим ученикам показывать и рассказывать, какие есть специальности, возможности по окончании школы и профессионального учебного заведения, где дети смогут работать, когда будут выходить в самостоятельную жизнь", - отметил глава региона.

Профориентация с детского сада

Как рассказала корреспонденту ТАСС директор Ульяновского авиационного колледжа-межрегионального центра компетенций Наталья Китаева, в регионе профориентация начинается даже не со школьной скамьи, а с детского сада.

"В Ульяновской области есть такая практика, что профориентация должна проводиться, начиная с детского сада. Она не нацелена на конкретную профессию, а на то, чтобы дети постепенно знакомились с различными профессиями, которые востребованы в Ульяновской области и в целом по стране", - сказала она.

"На площадке нашего колледжа проходил чемпионат Объединенной авиастроительной корпорации по стандартам WorldSkills. Мы вовлекли в мероприятие различные возрастные группы детей из детских лагерей, не просто показали им площадки, но провели профориентационную квест-игру. Это вызвало большой интерес ребят, дети узнали очень многое об авиационных профессиях", - добавила Китаева.

По словам директора ульяновского Дворца творчества детей и молодежи Татьяны Галушкиной, в 2016 году Ульяновская область вошла в число 17 регионов по созданию в регионе образовательного центра "Кванториум". "У нас есть новая форма дополнительного образования - это детские молодежные академии. Они создаются на базе допобразования, где-то на базе вузов", - уточнила Китаева.

Это совместные проекты при поддержке вузов и предприятий. В общей сложности в регионе создано 19 академий. "Преподавание в них ведется не силами педагога, а аспирантами и преподавателями вузов - идет, во-первых, ориентир на личность, во-вторых, ребенок сразу вовлекается в профессию. У нас есть объединение "Дошколята", и там дети получают первые навыки конструирования. Если ребенок получил, к примеру, какие-то навыки моделирования в школе на базе дополнительного образования, дальше ему необходимо подсказать, что есть конкурс авиамоделистов, и подготовиться к нему более серьезно нужно на базе учреждения дополнительного образования, а дальше обучение можно пройти в "Кванториуме" и поучаствовать в конкурсе JuniorSkills", - сказала она.

"Зауральский навигатор"

Как сообщили ТАСС в департаменте образования и науки Курганской области, профориентационная работа в регионе не прекращалась, в настоящее время есть определенные наработки в этом направлении. Так, например, в 2016 году областная творческая группа педагогов-психологов разработала модель психологического сопровождения профориентации обучающихся.

С 2014 года на территории Курганской области реализуется региональный межведомственный проект "Профориентационный технопарк "Зауральский навигатор". "Основной задачей проекта является обеспечение межведомственного взаимодействия и согласованности действий в профориентационной работе органов власти, учреждений системы образования и работодателей. В 2017 году в рамках проекта реализуются четыре поднавигатора - "Промышленный", "Педагогический", "Медицинский" и "Агробизнесобразование Зауралья", - пояснили в департаменте, добавив, что в проекте участвуют 234 организации региона.

Кроме того, в 2016 году совместно с департаментом промышленности Курганской области был запущен проект "Инженерная школа Зауралья", который предполагает привлечение работодателей к профориентационной работе. В рамках данного проекта было предложено рекомендовать предприятиям заключать соглашения с руководителями общеобразовательных организаций об оказании шефской помощи, а также привлекать сотрудников предприятий к организации и проведению в школе занятий и кружков технической направленности.

"Перезагрузка" старой школы

"Профориентационной работой школы занимались всегда. Вопрос в том, на какие профессии сегодня нужно ориентироваться - именно поэтому профориентация должна "перезагрузиться" с учетом современных требований", - считает ректор института развития образования Омской области Татьяна Горбунова. Например, в настоящее время существует "топ-50" профессий среднего профессионального образования, и вопрос заключается в том, насколько школы знают об этих профессиях и что они делают, чтобы ученики получили о них представление. "Есть также мировые исследования о том, какие через 20 лет будут профессии - насколько они сегодня становятся основанием для организации профориентационной работы?" - задается вопросом Горбунова.

По ее словам, профориентация должна соответствовать современным требованиям профессиональных стандартов, чтобы дети, заканчивая школу, имели представление об имеющемся спектре профессий.

По мнению директора департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, модель советского учебно-производственного комбината можно использовать, но важно наполнить его другим содержанием.

"Было бы неплохо, чтобы у нас такие комбинаты межшкольные появились снова, но мы должны знать, какие навыки там должны получать дети, проектировать их с прицелом на будущее. Ребята, скорее, должны получать там не конкретную профессию, а мягкие навыки, не hard skills, а soft skills - коммуникация, устная и письменная речь, анализ, синтез, обработка информации. <…> Это должны быть совершенно другого типа центры, как, например, проект Агентства стратегических инициатив "Кванториум" - учреждение дополнительного образования нового типа, только, может, "мини-кванториумы". Хотелось бы, чтобы государственная концепция была в этом направлении развернута", - сказала собеседница агентства.

Детские технопарки "Кванториум" - это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Минобрнауки планирует к 2020 году увеличить сеть детских технопарков до 85 центров по всей стране.

Профессиональное самоопределение

Председатель Ассоциации профобразования Калининградской области Андрей Даниленков считает, что профориентационную работу со школьниками необходимо развивать во взаимодействии школ, профессиональных образовательных организаций и бизнеса на муниципальном и региональном уровнях.

"Я считаю, что должно измениться качество профориентационной работы, профориентационная работа в школах, конечно, всегда велась, вопрос в том, на что она направлена. Вообще, на мой взгляд, нужно уходить от понятия профориентационная работа к понятию поддержки профессионального самоопределения. Важно не просто рассказывать о том, какие профессии есть, а помочь ученику понять, какая профессия ближе именно ему, помочь сделать выбор, которые раскроет его талант", - сказал он ТАСС.

По его словам, школам в решении этой задачи нужна квалифицированная информационная поддержка учреждений профобразования, бизнеса, кадровых агентств, агентств регионального развития. "В этом плане, я уверен, нужно идти по пути построения региональной модели поддержки профессионального самоопределения", - отметил Даниленков, добавив, что такая сетевая модель должна учитывать потребности рынка труда конкретного муниципалитета или региона, чтобы выпускник получал профессию, востребованную в месте его проживания.

Такая модель разработана и действует в качестве пилотного проекта на базе светловского колледжа мехатроники и пищевой индустрии. Используется методика "Профессиональной пробы", когда школьник получает возможность "погружения в профессию", - ученику предоставляется возможность под руководством наставника попробовать себя непосредственно на рабочем месте по той или иной специальности.

"Это самый эффективный метод - человек видит конкретно, чем он будет заниматься в будущем", - подчеркнул собеседник, добавив что в 2017 году в Светлом такие профессиональные пробы прошли более 1 тыс. учащихся из разных школ области. В целом по региону проект "Профессиональная проба. Первая профессия" объединил шесть колледжей и более 30 школ. "В сетевую работу школы профтеха включены более 3 тыс. учащихся", - добавил Даниленков.

"Калининградская область - очень динамично развивающийся регион, есть связанные с этим приоритеты - промышленность, сельское хозяйство, индустрия гостеприимства, туризм, обработка янтаря, IT-направление", - отметил собеседник агентства, добавив, что учащиеся школ имеют возможность получить специальность практически по всем направлениям, востребованным на региональном рынке труда.