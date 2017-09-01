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Самолет с вывезенными из Ирака и Сирии россиянами прибудет в Грозный вечером 1 сентября

Общество
1 сентября, 20:31 UTC+3 ТАСС

Борт доставит 12 человек - четырех женщин и восемь детей

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ТАСС, 1 сентября. Самолет с гражданами РФ, которых вывезли из Ирака и Сирии, прибудет вечером в пятницу в Грозный. Об этом в своем Instagram написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сегодня вечером в Грозный прибудет борт из Ирака с очередной группой наших граждан. Представитель главы Чеченской республики на Ближнем Востоке и Северной Африке Зияд Сабсаби везет женщин и детей. Самолет доставит 12 человек - четыре женщины и восемь детей в возрасте от шести месяцев до девяти лет", - написал Кадыров.

По его словам, среди прибывающих - одна жительница Чечни с тремя маленькими сыновьями, жительница Твери с сыном, девушка из Тюмени с сыном. Также на борту находится гражданка Казахстана с тремя детьми.

Ассаламу алайкум! Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров высоко ценил спасение жизни, хотя бы одного человека. Этим принципом мы всегда руководствуемся в своей работе. Рад сообщить, что принимаемые меры по спасению в Ираке и Сирии российских детей увенчались ещё одним успехом. Сегодня вечером в Грозный прибудет борт из Ирака с очередной группой наших граждан. Представитель Главы ЧР на Ближнем Востоке и Северной Африке Зияд Сабсаби везёт женщин и детей. Самолёт доставит 12 человек - четыре женщины и восемь детей в возрасте от шести месяцев до девяти лет. Среди них одна жительница Чечни с тремя маленькими сыновьями, жительница Твери с сыном, девушка из Тюмени с сыном. Также на борту находятся гражданка Казахстана с тремя детьми и другие. Впереди ещё много работы. Решить проблему нужно в максимально короткие сроки. Мы для этого делаем всё возможное. #Кадыров #Россия #Чечня #Ирак #Дети

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Ранее глава Чечни обсудил процесс возвращения российских детей из Ирака и Сирии с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. По ее словам, количество обращений, связанных с возвращением детей из стран, охваченных вооруженными конфликтами, растет. Сообщалось о более 350 случаев незаконного вывоза детей из РФ, в том числе в Ирак и Сирию.

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