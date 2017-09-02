В Мадриде прошел митинг против осквернения памятника добровольцам времен Гражданской войны

МАДРИД, 2 сентября /ТАСС/. Митинг против осквернения памятника добровольцам, воевавшим в Испании в годы Гражданской войны (1936-1939), состоялся в субботу в Мадриде. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации "Благое Дело" член Координационного совета российских соотечественников в Испании Роман Демьян.

По его словам, в акции приняли участие около 60 человек. Собравшиеся "осудили акты вандализма". "Я поблагодарил народ Испании за то, что он хранит историческую память о наших отцах и дедах", - отметил Демьян.

В среду газета El Mundo сообщила, что монумент в память советских воинов-интернациалистов был осквернен неизвестными. "Да здравствует легион "Кондор"(подразделение Люфтваффе, воевавшее на стороне фалангистов во главе с генералом Франсиско Франко - прим. ТАСС)!" - цитировало издание одну из нанесенных на памятник надписей. Ее сопровождали оскорбления в адрес евреев, перечеркнутые звезды Давида и свастики.

Открытый в 1989 году памятник советским добровольцам расположен на мадридском кладбище Фуэнкарраль на севере столицы. Он представляет собой бронзовые фигуры идущих колонной солдат, которые сливаются с куском гранита, словно входя в него. "Они навечно ушли в землю Испании, но память о них живет", - гласит подпись на монументе. На одной из сторон высечены имена 182 погибших добровольцев. По данным телерадиокомпании Deutsche Welle, за 28 лет памятник ни разу не подвергался атакам вандалов.

Рядом с монументом находится и памятная плита бойцам Интернациональных бригад: воевавших за Республику добровольцам со всего мира, среди которых был Эрнест Хемингуэй и Джордж Оруэлл. Этот монумент также был изуродован.

Гражданская война шла в Испании с 1936 по 1939 год. В ходе этого конфликта сторонники военно-националистической диктатуры под командованием мятежного генерала Франсиско Франко, поддерживаемые фашистской Италией, нацистской Германией и Португалией, выступили против республиканского правительства страны. Последнему неофициально помогал СССР: направлял добровольцев, поставлял оружие, военных советников и специалистов. В результате Испанская Республика была ликвидирована, а в стране установлена франкистская диктатура.