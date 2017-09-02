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Пятеро вывезенных из Ирака детей доставлены в Москву

Общество
2 сентября, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что дети пробыли в зоне вооруженных столкновений более года

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова привезла в Москву пятерых детей, которые 1 сентября были вывезены с территории Ирака в Грозный. 2 сентября рейсовым самолетом из Чеченской республики они прибыли в аэропорт Внуково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

"Более года каждый из малышей пробыл в зоне вооруженных столкновений. Сложно представить, о чем думали родители, вывозя их с собой туда, где идет война. Надеюсь, что их совсем не светлые истории жизни научат и образумят других, предотвратят возможные трагедии и разрушенные детские судьбы", - цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

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© Зубайр Байраков/ТАСС

В РФ создадут базу данных вывезенных в Сирию и Ирак российских детей

Омбудсмен сообщила, что на протяжении трех последних дней провела серию плодотворных встреч в Чечне, в частности - с главой республики Рамзаном Кадыровым, благодаря содействию которого уже несколько детей вернулись на родину.

"У нас есть четкое понимание круга проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и сложностей, с которыми можем столкнуться завтра. Методично, без суеты будем их решать, выстраивая отлаженную эффективную схему действий. Скажу сразу - понадобится оперативное взаимодействие целого ряда ведомств и служб. Но ради такой благой цели, уверена, объединятся все", - заявила Кузнецова.

1 сентября самолетом в Грозный доставили восемь детей и четыре женщины, вывезенные ранее в Ирак и Сирию. Среди них были граждане России и Казахстана. Все расходы по возвращению российских граждан на родину взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

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Кузнецова, Анна Юрьевна Кадыров, Рамзан Ахматович
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