Пятеро вывезенных из Ирака детей доставлены в Москву

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова привезла в Москву пятерых детей, которые 1 сентября были вывезены с территории Ирака в Грозный. 2 сентября рейсовым самолетом из Чеченской республики они прибыли в аэропорт Внуково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

"Более года каждый из малышей пробыл в зоне вооруженных столкновений. Сложно представить, о чем думали родители, вывозя их с собой туда, где идет война. Надеюсь, что их совсем не светлые истории жизни научат и образумят других, предотвратят возможные трагедии и разрушенные детские судьбы", - цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

Омбудсмен сообщила, что на протяжении трех последних дней провела серию плодотворных встреч в Чечне, в частности - с главой республики Рамзаном Кадыровым, благодаря содействию которого уже несколько детей вернулись на родину.

"У нас есть четкое понимание круга проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и сложностей, с которыми можем столкнуться завтра. Методично, без суеты будем их решать, выстраивая отлаженную эффективную схему действий. Скажу сразу - понадобится оперативное взаимодействие целого ряда ведомств и служб. Но ради такой благой цели, уверена, объединятся все", - заявила Кузнецова.

1 сентября самолетом в Грозный доставили восемь детей и четыре женщины, вывезенные ранее в Ирак и Сирию. Среди них были граждане России и Казахстана. Все расходы по возвращению российских граждан на родину взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.