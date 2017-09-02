В РФ создадут базу данных вывезенных в Сирию и Ирак российских детей

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Единая база данных российских детей, вывезенных в горячие точки стран Ближнего Востока родителями, решившими примкнуть к террористам, будет создана в России. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в аэропорту Грозного, где в пятницу вечером приземлился самолет из Ирака с 12 гражданами России и Казахстана на борту.

"Возвращение можно назвать началом большой работы, которая должна проводится совместно со всеми ведомствами и, безусловно, с учетом того основного опыта, который есть у Чеченской Республики. Очень остро стоит вопрос психологического сопровождения детей, их реабилитации. В настоящее время в базе данных аппарата уполномоченного находятся 350 имен детей, и она постоянно пополняется. Важно, чтобы это база стала единой, мы прорабатываем с федеральными ведомствами возможность создания единой базы данных", - отметила она.

По словам представителя главы Чечни на Ближнем Востоке и Северной Африке Зияда Сабсаби, работа по возвращению российских детей и женщин в Россию будет продолжена в ближайшее время. "Послезавтра мы возвращаемся обратно. [Глава Чечни] Рамзан Ахматович [Кадыров] договорился о встрече с министром обороны Ирака, будем обсуждать вопрос об освобождении граждан РФ, которые находятся в этой стране. Кроме того, в скором времени, думаю с 10 по 15 сентября, будет первый вывоз наших граждан из Сирии", - рассказал Сабсаби.

Возвращение домой

Более сотни родных и близких собрались в пятницу вечером в аэропорту Грозного, куда прибыл рейс из Ирака со спасенными женщинами и детьми. Самолет доставил жительницу Чечни с тремя сыновьями, женщину из Твери с сыном, жительницу Тюмени с сыном и гражданку Казахстана с тремя детьми.

"Поручение руководства страны мы достойно выполнили, и Россия сегодня встречает своих детей и женщин. Мы привезли 12 человек - это русские, татары, башкиры, чеченцы, казахи. Все расходы по возвращению граждан на родину, в том числе оплату чартера, взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова", - сообщил журналистам Сабсаби.

Борт в аэропорту встречали также представители администрации и главы правительства Чечни, парламента региона и детский омбудсмен Анна Кузнецова. "Мы уже обговорили, и, возможно, ребятишек из Саратова и Твери сегодня заберем с собой в Москву", - сообщила она.

Сложности в пути

Молодые женщины с детьми рисковали жизнью, когда совершили двухнедельный переход, чтобы сдаться курдам в Иракском Курдистане. Как рассказала уроженка Чечни Иман Музаева, уехавшая в Сирию три года назад, после смерти мужа террористы начали ей угрожать и следить, чтобы она не сбежала вместе с тремя малолетними сыновьями.

"Там, где мы находились, много желающих вернуться домой, но они боятся, потому что постоянно звучат угрозы. Один захотел уехать - ему отрубили голову, второй хотел вывести женщин - его распяли. Было страшно, но еще страшнее было оставаться там", - рассказала Музаева.