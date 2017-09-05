Превышение содержания сероводорода в воздухе снова было зафиксировано на востоке Москвы

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мосэкомониторинг во вторник утром снова зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе на востоке столицы - в Косино-Ухтомском районе и в Выхино-Жулебино, говорится в материалах в экологической службы.
Автоматическая станция мониторинга "Кожухово", расположенная в Косино-Ухтомском районе, утром во вторник выявила превышения по сероводороду в 1,57-1,78 раза, станция "Жулебино" - в 1,15 раза.
Превышения концентрации сероводорода в этих районах фиксируется неоднократно. Так, в ночь на 1 сентября станция "Кожухово" выявляла превышения на уровне 4 ПДК, в ночь на 2 сентября станция "Жулебино" зафиксировала 3,48 ПДК, в ночь на 4 сентября "Кожухово" - 1,76 ПДК, а "Жулебино" - 1,25 ПДК.
Станция "Кожухово" контролирует вредные выбросы в районе мусоросжигательного завода №4 и мусорного полигона "Кучино". Станция "Жулебино" контролирует зону влияния Люберецких очистных сооружений "Мосводоканала".